隨通膨數據降溫、聯準會升息步伐逐漸接近尾聲，在經濟成長放緩、潛在利率風險降低，以及債券價格處於相對低位下，元大投信表示，債券最有利表現的環境已然成形，無論從收益角度或是未來價格成長性來看，過去一段時間被市場忽略的債券投資正重返主流，選擇優質標的「存股也要存債」，是現階段建立收益資產最佳策略。

如市場預期12月FOMC會議升息2碼，聯準會主席鮑威爾除重申將依經濟數據的「持續變化」調整政策立場，更提到利率目標預測代表當下的利率峰值。以本次利率點陣圖來看，終點區間上下或落在5.25%，距目前僅三碼。元大投信認為，若以目前逐步放緩的升息步調，美國最後一次升息可望落在明年上半年，各資產中受惠於升息放緩及景氣波動避險的債券，將是主要反應利多的重點標的，正迎來最佳投資機會。

元大全球投資級債研究團隊表示，本次會議聯準會官員雖一致支持繼續升息，但鮑威爾也提到應放緩步調以觀察連續升息的影響，並預估通膨增速可望持續下滑。在基準利率上揚而通膨增速觸頂回落的情境下，聯準會無須再堅持過去的積極升息力道，就可朝向利率高於通膨率的「正實質利率」環境前進，也就是過去受升息首當其衝的債市，最大的壓力已經過去，現階段除了反應升息放緩利多，更因為本身的收益避險特性吸引資金買進，行情有所表現。

在市場擔憂高利率環境引發景氣下滑風險的此刻，債券投資格外受到關注，特別是國際知名企業所發行的高信評投資級債，過去一段時間由於受基準利率提升帶動，在維持極低違約風險的同時，目前進場可提供每年約4.7%的債息*，因此成為市場公認固定收益避風港。

以「元大全球投資級債券傘型基金」為例，共有三種債券基金選項：「元大0至2年投資級企業債券基金」主要持有為價格波動較小的短天期債券，適合想要現金停泊與收取債息的投資人；「元大2至10年投資級企業債券基金」投資的債券天期範圍較廣，會依景氣循環階段主動調整持有債券平均到期天期，適合想配置債券部位又不知如何選擇的投資人。

而「元大10年以上投資級企業債券基金」主要持有長天期債券，其利率敏感度高，適合想積極參與債市重返多頭機會的投資人，未來當聯準會放緩甚至停止升息，長天期投資級債有較大的價格反彈空間，將是最大受惠者。