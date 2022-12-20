CRIF中華徵信所（以下簡稱CRIF）示警，台灣上市公司11月營收較10月衰退、且較去年同月營收衰退，同時累計前11月營收也衰退的165家上市公司中，以電子零組件業占有22家為最多，其次則為半導體業的18家，第3位則是其他電子業的12家；這3大類產業在165家持續衰退的上市公司合計比重達31.51％之多，的確為最需要關注的族群。若再加上金融保險業及建材營造業，這5大產業在165家持續衰退的上市公司所占比重則升高到44.84％，其營收衰退的壓力也更值得關注。

CRIF認為，以美國聯準會主席鮑爾所說明年內不可能降息，即使緩和升息速度，但基本上美國聯準會對持續升息態度保持堅定，這是非常值得注意的趨勢。試想如果每一次升息的影響會在升息三個月後才開始反映在市場上，那麼美國聯準會的升息要延續至明年上半年，其影響不排除會延遲到明年底，而這段時間內美國經濟衰退也不排除會超過市場預期，這也是2023年的最可怕的灰犀牛效應。

據上週媒體披露各大行庫評估，2023年有八大「慘」業，光電子產業就點名消費性電子業、面板、DRAM、LED、IC設計，以及運價恐崩跌的航運業、高庫存的自行車業、及不動產開發及營造業等，全都列內部授信的高度警示區。

CRIF統計上市公司11月的營收表現，以及前11月的累計營收表現來看，也確實與此一方向吻合。CRIF指出，就973家上市公司（含KY股）11月營收表現較10月衰退的家數為460家，雖占全體上市公司近5成（47.28％），但對比10月營收較9月衰退的576家，其實減少了116家之多，顯示11月營收表現較10月份在環比表現已經有所改善。不過11月營收表現較2021年同期衰退的家數多達577家，占全體上市公司接近六成（59.30％），與10月份營收表現較2021年同期衰退家數的518家，大增59家，顯示11月的表現遠較2021年同期來得差。同時再比較前11月累計營收較2021年同期衰退的則有398家，較前10月累計營收衰退家數的379家，也增加18家公司。亦顯示上市公司前11月的累計營收表現在走下坡。

CRIF再比較整體上市公司11月營收較10月衰退、且較2021年同月營收衰退，同時累計前11月營收也衰退的上市公司共有為165家，較10月同時呈現較上月營收、較去年同月營收、累計營收衰退家數的200家，其實也已出現緩和的跡象。但是這種一時緩和的跡象，仍然有可能在12月再度出現反轉，並不容掉以輕心。主要原因為美國持續升息，造成美國企業的借款利息支出將更為加重，營運資金吃緊的情況，會使美國企業對於營運保持保守態度，減少資本支出；而美國銀行體系則因持續升息因素，帶動更多市場資金回歸流到銀行體系，對上市公司股價造成壓力，也使美國上市企業籌資不易，並對美國步入經濟衰退也形成更大的壓力。