超商茶葉蛋漲價了，消費者哭聲一片，其實飼料業者、蛋農更悲催，飼料不能足額反應成本，Q4不虧錢就算好了，蛋農用產蛋率降低20%的老母雞支撐，更是苦不堪言，現在市售的蛋價還沒有完全反應成本，消費者恐怕要有認知，想要蛋價回到2~3元已經是不可能的事了。

今年初因俄烏戰爭爆發，造成國際大宗原物料的黃小玉價格狂飆，當時飼料業者配合政策凍漲，造成一波傷害，後來又為了配合國家安全庫存，買了很多非常高價的黃小玉，現在國際黃小玉價格雖然略為回檔，但是，只是回到戰事前的價格，並不能足額反應成本，業者苦笑說，飼料業者Q4不虧錢就算很好了。

由於全球都傳出禽流感，雞種的進口也變少，與蛋中雞(雞種飼養半年後，可以產蛋的雞)青黃不接，蛋農咬牙用老母雞苦撐，可是產蛋率降低20%，雞蛋供給量減少，但國內飼料陸陸續續漲了4波，累計每公斤約漲2.4~2.5元，對蛋農來說，高成本、產蛋率低，市場價格又不能全數反應，只能苦哈哈的支撐下去。

強烈冷氣團、寒流接棒來搗亂，天冷雞也需要熱能，業者舉例說明，本來吃1斤飼料能產1顆蛋，現在吃1斤也下不了蛋，多吃的飼料又會增加成本，另外，禽流感有的會被撲殺、有的只是輕微生病，這些都會影響到產蛋率，蛋荒並沒有被解決，只能說，也許農曆年節過後，若是糕餅類對蛋的需求降溫，也許情況會好一點。

到底什麼時候蛋荒才能緩解一點?市場人士說，這半年來運費有下降，人工也漸漸恢復，不過，飼料成本仍在高點，市場觀望心態還未改變，過完農曆年只是市場需求會減少一些，若是飼料成本能再降低，蛋農進口雞種的意願增高，也許在明年底前才有機會解決蛋荒的問題。