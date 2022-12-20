九合一選舉期間因「成王敗蔻」事件，無端遭潑及「吃軟飯」的台北市議員王鴻薇丈夫、前媒體人陶允正，昨坦言當下「憤恨難平」。王今說，「我先生當然當時心情不舒服，但已經自我平復」，這件事情已經過去，「我們一定向前看、向前走」。
王鴻薇上午舉辦第三選區立委補選政見記者會時，陶允正也一如過往在記者會現場外作陪。陶被媒體發現時，也強調「我一直都會陪，不接受採訪」。王則說，「他一直都在我身邊」。
九合一選舉期間因「成王敗蔻」事件，無端遭潑及「吃軟飯」的台北市議員王鴻薇丈夫、前媒體人陶允正，昨坦言當下「憤恨難平」。王今說，「我先生當然當時心情不舒服，但已經自我平復」，這件事情已經過去，「我們一定向前看、向前走」。
王鴻薇上午舉辦第三選區立委補選政見記者會時，陶允正也一如過往在記者會現場外作陪。陶被媒體發現時，也強調「我一直都會陪，不接受採訪」。王則說，「他一直都在我身邊」。
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