台中市大里區中興路1段一住宅20日凌晨00時39分傳出火警，台中市消防局獲報立即出動3個分隊19位消防人員前往搶救，不到20分鐘即將火勢撲滅，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

消防人員到場先將緊閉的鐵捲門切割出一入口，進入屋內發現為1樓後側存放的家電用品燃燒起火，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區中興路1段一住宅20日凌晨00時39分傳出火警，台中市消防局獲報立即出動3個分隊，共19名消防人員前往搶救。消防人到場發現，建物1樓後側堆放之物品起火燃燒，立即布水線滅火，不到20分鐘就將火勢撲滅，幸無人傷亡，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。

台中市大里區中興路1段一住宅為2樓建築，20日凌晨00時39分傳出火警，冒出濃濃黑煙，民眾見狀趕緊報案，台中市消防局獲報後立即派遣仁化、十九甲及霧峰3個分隊，共19名消防人員前往搶救，並出動6輛消防車輛、1輛救護車。

消防人員到場發現，建物持續冒出黑煙，先將緊閉的鐵捲門切割出一入口，進入屋內發現為1樓後側存放的家電用品燃燒起火，燃燒面積約2平方公尺；消防人員立即布起水線進行滅火，於00時56分即將火勢撲滅，幸無人受傷受困，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。