台中市長盧秀燕連任，市府小內閣將於12月24日總辭，新的小內閣則在25日就職，未來小內閣調整幅度多大？外界揣測多，而在「大學姐」林筱淇、研考會主委吳皇昇相繼宣布已請辭後，又傳出2名副市長也提出辭意，盧秀燕上午對此未回應。

面對外傳台中市現任副市長陳子敬、令狐榮達皆請辭，令狐榮達因身體不適、今天請假未出席市政會議。陳子敬一開始面對詢問只表示「謝謝」，之後低調說，自己年紀已經大了，畢竟都70多歲了，不要耽誤人家前途；至於是否已請辭？他強調，由市府統一公布。