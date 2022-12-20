柯市府卸任倒數！台北市政府副市長彭振聲20日率一級機關政務首長共25位，向台北市長柯文哲總辭，台北市長柯文哲也頒發獎章及紀念牌，感謝市政團隊8年來的辛勞，彭振聲致詞表示，自己於2014年柯市長首任即加入市府擔任工務局長職務，後受提攜擔任副市長；柯文哲則細數政績，強調沒有一個政府像柯市府這麼公開透明，自己任內BOT案都沒有人懷疑過。

台北市長柯文哲（前中）20日率領北市一級機關政務首長總辭，隨後和大家拍照留念。（趙雙傑攝）

柯文哲先頒發紀念牌給各局處首長，另有5人公務年資達40年以上，獲頒特級服務獎章，包括彭振聲、衛生局長黃世傑、消防局長吳俊鴻、研考會主任委員黃銘材、台北自來水事業處長陳錦祥；6位服務滿30年獲頒一等服務獎章，包括教育局長曾燦金、交通局長陳學台、產發局林崇傑、都發局長黃一平、捷運工程局長張澤雄、台北翡翠水庫管理局長謝政道；2位滿10年獲頒三等服務獎章，包括民政局藍世聰、環保局長劉銘龍。

柯文哲致詞開頭表示，有另一位副市長蔡炳坤生病在家，很感謝他過去的辛勞，柯表示，自己擔任台北市長8年，首先感謝全體同仁支持付出，推動各項市政工作。

柯說，一般來講市政成績習慣問硬體有哪些，自己上任後第一天拆除完工8年都沒有使用的忠孝西路公車專用道，那天起開始改變台北城市的歷程，8年來，每天早上7點半準時開晨會，是毅力的表現，養成紀律文化，每天召開晨會、建立PM（專案管理）制度，用理性科學探討解決方案。

台北市長柯文哲（見圖）20日率領北市一級機關政務首長總辭，致詞時感謝同仁們的付出。（趙雙傑攝）

柯文哲細數過往政績，東西區門戶計畫、社會住宅、市場等是大家比較看得到的，而北流、北藝、大巨蛋，也是千辛萬苦，大巨蛋法律糾紛都解決了，就等待中央審核可以完工使用，今早還開了音圖的會議，規劃預算都完成了，就等設計圖出來按部就班施工；另北美二館已經在開工，幾個重大項目都在進行。

柯強調，重要的是政治文化的改變，正直誠信是這屆政府最大特色，開會都明著來，記得剛來當市長，開完會後還有首長問說「剛才那個意思，就是那個意思嗎？」後來才發現，原來以前都開會講一套，下來又交代另一套，跟外科文化完全不一樣。

台北市長柯文哲（前）20日率領北市一級機關政務首長總辭，結束後接受媒體訪問。（趙雙傑攝）

這8年來柯市府秉持理性務實科學，「只要辯得贏我就聽你們的」，柯也說，最重要是政治價值，不應少數人利益犧牲多數人利益，不應短期利益犧牲長期利益，不應政黨利益犧牲國家利益，這一點市府做得非常好，不會因里長、議員不同黨派而有不同待遇，心存善念盡力而為，是基本的行為態度。

另，柯提起，這8年當中開放政府、全民參與公開透明，一開始是理想，後來一步一步實現，市府現在有公民事務委員會、青年事務委員會、還有廉政透明委員會，都可以讓外面進來台北市翻箱倒櫃查問題，「因為我知道我們沒有搞什麼壞事」，沒有一個政府像柯市府這麼公開透明，議員要索資幾乎百分之百提供，這就是為什麼台北市政府弊案非常少，因為只要公開透明很多問題都解決掉，「我任內辦的BOT案都沒有人懷疑過，因為從第一天到最後一天資料全在網站」。

台北市副市長彭振聲（第一排左六）20日率一級機關政務首長共25位，向台北市長柯文哲（第一排左七）總辭，並在市府門口拍攝大合照。（陳薏云攝）

柯文哲最後說，公開透明是文化，清廉勤政愛鄉土，是自己對台灣的堅持，政治的核心是執行率，過去台灣的政治就是口號太多，做得太少，柯也向在座首長表示，SOP列管好像很不習慣，但凡事不能寫SOP、流程圖的都是屁話，台北已經改變成真，希望能持續發生，這是自己2014選台北市長的競選口號，新的市府團隊將在12月25日接續市政建設，希望市政一棒接一棒，希望下一任政府繼續努力，讓台北繼續前進，隨後柯文哲也率隊前往市府大門口拍照。