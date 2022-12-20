光學和電子技術廠光程研創（Artilux）發表新一代雪崩光電二極體（GeSi APD）3D圖像感測技術，以獨特的高增益、低暗流特性及成熟CMOS製程，藉由搭配光學相控陣列（OPA）技術，盼提供更優化的SWIR固態光達增強感測效能，落實未來自駕車應用的經濟安全性。

根據市場研究調查，全球車用光達（LiDAR）感測市場預計於2023～2027年期間以16.79％複合年成長率（CAGR）成長4.08億美元，同時因其技術將影響自駕車成功與否，光達市場重要性顯而易見。

基於安全及效能考量，主流光達系統公司皆朝向以短波紅外光（SWIR）為主要波長之發展，而光程研創的高增益鍺矽技術具備整合性，效能及價格層面的優勢，且目前已獲客戶認證，可望成為未來主流接收端技術。

在光達發射端方面，依掃描技術可分為機械式、混合固態（MEMS Solid-State）、固態（Solid-State）等三大類。其中，固態光達因效能可靠、耐用、輕巧、低成本特點而漸受推崇，亦被視為未來光達應用普及的關鍵。光學相控陣列即為打造全固態光達的方式之一。

即使光學相控陣列設計及製造難度較高，然因擁有尺寸、速度、精準度、全域掃描優勢，同時享有不受振動影響的無動件功能，若成功導入量產可望成為未來主流掃描技術，因此包括Quanergy、 Analog Photonics、Lumotive及鴻海研究院等業界皆已投入相關研究開發。

光程研創此次推出的GeSi APD光電探測技術，除在增益（Gain）方面有倍數以上進步，亦享有超低暗電流特性，能大幅提高訊噪比和降低背景雜訊與功率。同時，亦可整合具規模成本效益的CMOS製程，在短波紅外光學波段達成更長的感測距離及更高的人眼安全性，同時搭配固態掃描技術朝向無動件發展，能巨幅降低振動影響機率。

光程研創業務行銷部資深總監江榮堂表示，此次新推的GeSi APD 3D圖像感測技術，不只能為現有Tier 1歐美車用合作夥伴導入效能更優化的SWIR光達，成全未來自駕車注重的智慧與安全性，同時亦期望能催化多元領域的頂尖技術夥伴一同促進實惠安全。

國立陽明交通大學光電工程學系講座教授暨鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中表示，期待攜手光程研創與更多優秀夥伴匯聚SWIR應用生態圈，同時搭配目前正研發的光學相控陣列技術，進一步推動未來自駕產品化之路，持續為人們生活帶來嶄新及便利的體驗。