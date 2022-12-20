36歲南韓女星朴敏英過去演《金秘書為何那樣》受到觀眾的喜愛，事業處於巔峰的她，也傳出富豪男友姜宗玄的交往緋聞，豈料，韓媒卻爆對方有炒股、不當交易等黑歷史，還曾因詐欺入獄兩年半，讓朴敏英形象大傷，也導致她暴瘦，令粉絲擔憂，幸好，睽違四個月她曬出美照，超完美顏值讓網友留言表示：「絕對是朴敏英最美的照片。」

朴敏英10月時捲入前男友的醜聞，導致身心受到影響，粉絲相當擔心她。不過上周她現身韓國亞洲明星盛典（Asia Artist Award，簡稱AAA），展現絕佳狀態，當天她身穿一襲黑白拼接長禮服，身形窈窕自然，雙頰粉嫩，整個人看起來容光煥發，令人驚豔。

而又過了幾天，朴敏英又在社群平台曬出2張美照，只見她對著鏡子自拍，胸前黑色的蝴蝶結證明是在日本AAA典禮時的後台所拍，現在披散著一頭黑色捲髮，更添女人味，另一張穿著黑色外套，對著鏡頭微笑，看起來優雅迷人。

這兩張看似隨興的照片，不到8小時狂吸近百萬粉絲按讚，粉絲高興表達對她的支持與稱讚：「這是我看過歐膩最美的照片」、「太漂亮了吧」、「怎麼會有這麼美的人」、「想盡快看到演員敏英的表演」、「想像中的戀人出現了」、「回顏值高峰」。