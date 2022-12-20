北市力行國小19日中午的一年級課後班老師反映湯品有異味，還有兩位學童食用，發現學校午餐湯品因廚房疏失錯送成上周餿水湯，對此，北市教育局表示，學校將緊急召開午餐供應會議，就廠商疏失做出懲處，自明日起暫停供餐。

教育局表示，學校廚房確認非當日供應的湯品，立即更換餐點，學校立即聯繫兩位學童家長並說明其用餐情形，放學後與家長保持聯繫並持續關心學生身體健康狀況，於12月19日接獲消息後立即進行瞭解，且於今天上午協同衛生局至力行國小現場會勘稽查。

教育局說明，經向校方了解，近期供餐廠商上將公司因送餐人員異動，進行餐桶回收確認作業時出現差錯，導致該應回收的湯桶放上餐車送至一年級課後班，為確保用餐安全，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。

教育局也說，針對供餐廠商重大疏失，學校將緊急召開午餐供應會議，就廠商疏失做出懲處，自明日起暫停供餐，需經衛生局稽查合格，並請廠商提出食品安全衛生改善報告及送餐SOP，經學校審核後，方能恢復供餐。此外，為確保學生用餐安全，教育局將函知各校，於供餐作業中，應確實回收餐盆、湯桶及餐具並清點數量，廠商應確實依規定辦理。

北市衛生局食藥科科長陳怡婷說明，針對廠商提供餿水，衛生局將依《食安法》第8條開罰新台幣15萬元以上罰鍰，並實際查看供應營養午餐情形、流程，若發現不符要求，會要求業者依照食品良好衛生規範準則（GHP）規範限期改善，並持續追蹤改善情形，未改善將依《食安法》開罰。