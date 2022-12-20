美國聯邦眾議員匡希恆(John Curtis R-UT)於12月17日至22日率團來台訪問；訪團成員包括聯邦眾議員米勒-米克絲(Mariannette Miller-Meeks R-IA)、聯邦眾議員歐文斯(Burgess Owens R-UT)及聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel R-CA)。對於4位美國聯邦眾議員聯袂到訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，匡希恆眾議員等人在台行程包含晉見蔡英文總統、賴清德副總統，並接受外交部長吳釗燮晚宴；此外，訪賓也將拜會立法院外交及國防委員會、經濟部及大陸委員會等政府機關。 由於匡希恆眾議員身兼美國國會「保守派氣候連線」主席，高度關注因應氣候變遷議題，因此訪團成員也將拜會行政院環保署及行政院農委會，並與國內環保綠能相關產業及組織交換意見。

外交部指出，匡希恆眾議員年輕時曾在台灣傳教，與台灣淵源極深；全團4位聯邦眾議員均為台灣在美國國會的重要友人，不論是籲請拜登政府強化台美安全合作、將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)、台灣加入「印太經濟架構」(IPEF)等重要議題上，均堅定為台灣發聲。此外，匡希恆眾議員曾領銜提出支持台灣參與「國際刑警組織」(INTERPOL)聯名函、朴銀珠議員則曾領銜提出「台灣民主防衛租借法案」等，以實際行動展現對台灣的堅定支持與重視。

外交部表示，包含本團在內，今年迄已有36位美國國會議員接連來訪，充分彰顯美國國會對台灣不分黨派的強勁支持。我方深信，匡希恆等4位眾議員此行將能更深入瞭解我國現況，以利未來持續協助深化台美在各項議題領域的友好合作關係。