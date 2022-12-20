億泰電線電纜第三季本業獲利0.26億元，因新台幣貶值，認列匯兌損失0.78億元，全數遭侵蝕，第三季每股虧損0.28元、前三季每股虧損0.26元，近期新台幣兌美元匯率升值，第四季寄望回沖匯損，全年至少損益兩平，20日下午舉辦法說會，說明營運現況及未來展望。
億泰表示，億泰2021年承接台電標案7億多元，2021年開始交25KV低壓電力線纜，也接獲輕軌、台電鐵路號誌更新標案，2022年台電標案尚未計算，應該與2021年相當，民間企業回流返台建廠受景氣影響，訂單持平。
億泰第三季合併營收10.41億元、營業利益0.26億元、匯兌損失0.78億元、本期淨損0.53億元，每股虧損0.28元，無法與去年同期每股獲利0.12元相比。前三季合併營收28.20億元，營業獲利0.66億元、匯損達1.11億餘元，本期淨損0.48億元，每股虧損0.26元。
億泰11月合併營收3.19億元，年減5.36％；前11月合併營收33.95億元，年成長19.55％。億泰表示，億泰第四季營收係依據客戶施工進度交貨。
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