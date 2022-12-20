財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心提告主張，群聯公司董事長潘健成在2009年至2014年涉及財報不實且遭檢方起訴，請求法院判解任潘在群聯之董事職位，但台灣高等法院維持一審判決，認定投保中心2019年才提起訴訟，超過2年除斥期間，駁回請求。可上訴。

投保中心主張，群聯公司在2009年至2014年間所編製之財務報告，對於重要性之投資決策資訊並未如實揭露於財務報告上，潘健成將這些資產負債表、損益表核章，再由群聯公司將內容重大虛偽不實之財務報表上傳公告，損害證券交易市場投資人之正確判斷，及主管機關對於群聯公司財務報告查核之正確性，請求解任潘的董事職務。

新竹地方法院一審及高院二審認為，潘所涉刑案最終經檢察官提起公訴後，投保中心在2019年10月25日向法院提起解任董事訴訟，其訴權已逾2年之除斥期間而歸於消滅，請求難認為有理由，判決駁回。