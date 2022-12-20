國民黨台南市黨部主委林進旺（右）與台南市議會國民黨團書記長蔡育輝。（洪榮志攝）

甚囂塵上的台南市議會正副議長「民國配」確定破局！國民黨團今天召開黨團會議，決議遵照黨中央明確指示拒絕「民國配」，並授權黨團推薦參選副議長的李文俊，展開跨黨派協商，此舉形同藍營將與尋求連任的無黨籍議長郭信良合作。

昨天晚間民進黨團召開黨團會議時，無異議通過授權邱莉莉於正副議長選舉時，負責現場統籌指揮；再加上，國民黨團提名的副議長參選人李文俊也不排除「民國配」的態度，更讓「民國配」的傳聞傳得沸沸揚揚。

不過，國民黨團今天甲級動員召開黨團會議，會中市黨部主委林進旺轉達黨中央「不宜民國配」的指示後，黨團也決議，若選擇「民國配」，支持國民黨的選民一定會寒心，國民黨團長年的努力也將化為烏有，黨團絕不會拿全體議員的形象和未來去陪葬。

黨團書記長蔡育輝認為，這些年黨團一路走來始終如一，炮火猛烈打擊民進黨爐碴及太陽光電等盤根錯節的黑金政治案，台南地檢署經過多年偵查也正式起訴已辭職的民進黨中執委郭再欽，若再選擇「民國配」，支持國民黨的選民一定會寒心。

更何況，民進黨完全執政完全無能，這些年讓台灣淪陷為詐騙、毒品王國、數位中介法、網軍側翼成為打擊異己的工具等，九合一大選民進黨慘敗，嘉義市長又敗，就是全民對民進黨的不信任投票。

至於是否與無黨籍現任議長郭信良合作？蔡育輝也認為，黨團反對民進黨一黨獨大，這樣會喪失民主監督制衡的力量，贊成與郭信良搭配選正副議長，但條件是郭信良宣示當選後，絕不能回歸民進黨，且郭信良要全力支持李文俊參選副議長，只有郭信良同意這些條件，國民黨團才會支持。一旦雙方決定合作，黨團全員就不能投自己，只能支持郭信良。

蔡育輝還指出，黨中央雖礙於李文俊曾有賄選紀錄，不宜正式提名，但黨團凝聚共識後，決定用黨團的名義，推薦李文俊參選副議長，並要求每位議員用選票執行黨團意旨，跑票或投給自己，將祭出最嚴厲的黨紀處分。