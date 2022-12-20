周四（22日）就是冬至了，風水命理老師邱彥龍點名6生肖，生肖馬、生肖蛇、生肖兔、生肖猴、生肖牛、生肖虎運勢超級旺，在事業上不但可以受到主管賞識和貴人的幫助外，財運上也可得到很好的回報，並且收入也會不斷增加。

▍第六名：生肖馬

屬馬的朋友，在這段時間，偏財運和工作運都極強，勞動與技術能使你得到不少的財富，切記謹慎投資，不要把辛苦賺來的錢打水漂。

▍第五名：生肖蛇

屬蛇的朋友，在這段時間，偏財運極強，有機會賺一筆大單，只要持續努力，好事將接踵而來；有些人會投資在自己的小孩或男女朋友身上，也是不錯的選擇，建議用在學習方面為最優，如果花在玩樂上，會發現只是過眼雲煙，感受很快就忘了，最後有浪費的感覺。

▍第四名：生肖兔

屬兔的朋友，在這段時間，正財、偏財運都很好，並且小有名氣，有機會掌握趨勢，替自己過年前增添一筆財富，周邊的人沾沾福氣，也會有同等的效果。

▍第三名：生肖猴

屬猴的朋友，在這段時間，能得到另一半和合夥人的加持與幫助，在事業上有極強的幸運，許多的貴人會出現，會有如魚得水的感覺，幸運之神與你相伴。

▍第二名：生肖牛

屬牛的朋友，在這段時間，外出運與工作運極佳，有機會擁有大財，在社團或企業裡升官，得到榮譽與讚賞，默默地累積，最終將有回收。

▍第一名：生肖虎

屬虎的朋友，在這段時間，非常適合打知名度，獲得高流量與財運，得到眾人的喜愛，許多的工作機會與合作機會找上門，年前能有不錯的收入，過個好年。