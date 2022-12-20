阿根廷擊敗法國摘冠之後，有法國媒體提出質疑，認為阿根廷前鋒梅西（Lionel Messi）在延長賽下半場的進球不算（這球踢進成為3比2）。梅西進球的前一刻，幾位阿根廷替補球員已經從休息區踏進場內準備慶祝，讓阿根廷場內超過11人，所以這次得分應該不算。

根據足球規則第3-9指出，裁判宣布進球之前，比賽相關人員不得入場（包括替補球員、退場球員和球隊官員），否則就會沒收進球改踢自由球。鏡頭上已有兩位阿根廷替補球員踏入場內，照規定似乎不該算是合法得分。

然而這球已被判定為有效，因為只要那兩位越線的替補球員沒有對比賽和進球的那一波攻防造成任何影響，裁判就不會特別去找他們麻煩。美媒《The Athletic》引述國際足球總會理事會IFAB的說法（他們是編寫規則的人），如果在場內突然多出一兩個人、甚至多出一顆球，只要完全沒有干擾到比賽就沒關係。

當時兩隊球員和裁判的目光都集中在禁區和球門前，那兩位阿根廷替補球員距離非常遠，僅踏入場內一兩步，在那短暫的一瞬間沒有對比賽造成任何影響，因此進球有效。另外在延長賽最後階段，法國前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）差點單刀破門，這時也有法國替補球員越線踏入場內。法國這球最後被阿根廷門將擋出，假設真的破門也不會被裁判沒收。