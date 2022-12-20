要變天了，天氣風險分析師吳聖宇表示，今晚開始北部、東北部轉雨，周四到周日連續4天冷空氣越來越強，周五晚間到周六一整天氣溫降至最低，中部以北、東北部、花東空曠地區可能出現8到10度低溫，甚至還可能更低，且照預報顯示將會冷很多天，民眾要做好長期抗寒準備。

吳聖宇在臉書發文，今天白天除東北部、東部有零星降雨，其他都是多雲到晴，晚間下一波冷空氣前緣水氣逐漸靠近，北部、東北部有局部短暫陣雨機率，白天北部、東北部高溫回升到20-21度、中部及花東21-24度、南部24-26度，但入夜後到明天清晨因輻射冷卻，仍有降到10-12度的機會，日夜溫差變化很大。

吳聖宇說，明天（21日）白天冷空氣前緣水氣通過，苗栗以北到東半部地區有下雨機會，雨勢不大，到了下半天逐漸減少，之後冷空氣報到，明天白天北部、東北部高溫下降到17-19度，率先感覺到變冷，中部及花東高溫維持21-24度，南部24-26度，入夜後溫度進一步下降，中部、北部、東北部空曠地區低溫10-12度，甚至10度以下，南部及花東地區低溫13—15度，部分地區有機會降到12度以下，整體來說明天會由北往南再度變冷。

吳聖宇說，周四到周日（22至25日）連續4天冷空氣會越來越強，各地溫度持續下降，屬乾冷型態，天氣大致穩定晴朗；溫度預估周五晚間到周六（23、24日）一整天會降到最低點，周日稍微回升但幅度有限，夜間因輻射冷卻作用，中部、北部、東北部、花東縱谷空曠地區可能出現8-10度或是更低，南部空曠地區10度上下，白天即使有陽光，北部、東北部高溫也只有13-15度，中南部、花東高溫18-20度，冷空氣影響明顯，北台灣全天冷冷的，其他地方日夜溫差大，且照這個預報看起來將會冷上很多天，請大家要做好長期抗寒的準備。