墨西哥報紙《Reforma》周一報導，美國電動車製造大廠特斯拉最快可能在周五宣布於墨西哥北部新萊昂州（Nuevo Leon）建造一座「超級工廠」（Gigafactory），最初規畫的投資額介於8億～10億美元。消息人士表示，若該廠未來進一步擴張，總投資額最終可能達到100億美元。

特斯拉執行長馬斯克10月曾造訪與德州接壤的新萊昂州。當時即有消息透露馬斯克會見了新萊昂州州長Samuel Garcia和美國駐墨西哥大使Ken Salazar。

《Reforma》援引消息人士報導，這座墨西哥超級工廠預計將落腳於蒙特雷市（Monterrey）郊區，起初將為當前的特斯拉電動車生產零組件，之後可能以低於其他廠的成本開始製造一款新車。

一位墨西哥聯邦官員向路透社表示，特斯拉準備好就會宣布這項投資計畫，但不一定會在聖誕節之前發布消息。

《Reforma》則報導，如果特斯拉沒有在周五宣布消息，就可能在明年1月宣布。

特斯拉尚未回應路透社的置評請求。

雖然之前傳出上海廠可能在12月底暫時停產的消息，但特斯拉的歐美新廠則雙雙傳出遲來的捷報，其每周生產3000輛的目標已經達陣。

繼德州奧斯丁廠上周四宣布單周產量達到3000輛後，德國柏林新廠也在周日證實上周產量首度突破3000輛大關。儘管這兩座新廠抵達該里程碑的時間比原訂計畫晚了兩個多月。

根據路透社9月取得的內部備忘錄，柏林廠應該要在10月第一周達到周產3000輛的目標，而德州廠則應該要在11月首周達標。

馬斯克和特斯拉常會設下充滿野心的目標，但也常無法如期達成目標。今年4月馬斯克曾誇下海口，稱特斯拉今年的交車量可能成長60%，但到了7月，該公司便將今年的交車目標調降為成長50%。

德國布蘭登堡邦（Brandenburg）經濟部長Joerg Steinbach表示，年底前特斯拉德國廠將增為三班制，以提高產量。