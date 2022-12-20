兵役延長政策讓外界關注，國防部長邱國正日前也表示希望在年底前公布，但卻傳出軍方的訓練內容讓高層不太滿意。國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將今說明，國軍在訓練課題上依照戰訓需求，明年度開始志願役入伍訓練從五周230小時調整為8周380小時，實彈射擊也從臥姿86發，增加到160發；兵役延長部分，目前正緊鑼密鼓的做最後統整跟協調。

國防部今舉行國防法務官考試說明記者會，媒體詢問，近期外界針對國軍訓練課程有許多不同的看法，也認為國軍訓練過於保守及傳統，無法因應未來作戰的需求。劉慎謨表示，訓練課題上，國軍考量戰訓需求、已實戰化為核心，入伍訓練從五周230小時調整為8周380小時；課程區分有一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練四大類，新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍等項目。

劉慎謨說明，射擊部分，從原本臥姿86發，調整為立、跪、臥三姿勢以及行進中的射擊，總共160發；部隊訓練上，依照任務需求、部隊屬性，增加中高級專長、新式武器、裝配操作等，藉由完全駐地專長訓練 兵科基地聯合演訓 及作戰計畫演練等 來強化官兵執行官兵作戰職能。

至於行政院長蘇貞昌日前說兵役延長政策已經到最後整理階段，國防部發言人孫立方少將說明，役期延長牽涉範圍廣，除國際戰略情勢、國安考量、戰力提升需求以及役男各種權益，跟國人所關心的重點有密切牽連，目前正緊鑼密鼓的做最後統整跟協調；有關詳細規畫狀況，確定後會立刻跟社會大眾說明。