新北市16座國民運動中心，明年寒假推出近400梯冬令營隊，最低460元起，從3足歲到高中，課程包含多種球類、街舞、游泳及科學藝文課程，外加抱石、射箭、射擊、滑冰、地壺球等特色運動及綜合夜宿營隊，集健身、樂趣與益智成長，陪孩子玩轉冬令假期。

新北市體育處表示，從小培養運動習慣，不僅可以調整情緒，提升學習專注力，參加營隊也可增加人際互動、學習團隊合作精神。新北16座運動中心寒假期間開設將近400梯次的冬令營隊，今年度幼兒營隊梯次加倍，開設有閱讀律動及游泳、芭蕾舞、球類等多項課程，提供安全舒適的運動環境，幫助幼兒多元發展，運動從小開始。

體育處表示，運動中心每年皆開設有豐富的冬令營隊，陪孩子健康運動、開心長大。如汐止、永和、泰山、土城開設有足球課程，從幼兒到國小階段，讓孩子體驗世足選手騁馳球場的踢球樂趣。

林口、三重、蘆洲、土城運動中心設有射箭類課程，專業教練指導，培養下一位奧運射箭金牌小將；板橋、永和、汐止、樹林、土城運動中心提供流行、嘻哈、K-POP、MV等舞蹈營隊，讓愛跳舞的孩子，預備新學期發光發熱的能量。

淡水運動中心全日美式運動營，帶孩子定向尋寶、划獨木舟；中和國民運動中心首開匹克球營隊；新店運動中心報名即送兒童氣墊體能區入場券；至三鶯國民運動中心報名全日營送限量T恤，好禮三選一；愛好科學及科技的孩子，也可以參考五股、新莊、永和、板橋開設的科學教育營。

冬令營詳細課程介紹可至各運動中心官網及粉絲專頁查詢。更多資訊請持續關注「新北運動聚點」粉絲專頁最新訊息。