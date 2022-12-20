大甲警分局到大甲農會信用部，頒獎表揚行員機警阻詐。(警方提供)

年關將屆，詐騙手法層出不窮，民眾稍不留意就讓詐騙集團得逞！大甲區64歲的葉姓男子，透過手機通訊軟體交友卻遇上詐騙集團，對方假冒成他的朋友，謊稱說「有一張支票快到期了，人在宜蘭需要現金周轉」，要求葉男去銀行匯款34萬元；所幸行員發現異狀報警，員警替葉男守住血汗積蓄。

警方指出，大甲警分局日南派出所，日前接獲農會報案指稱，有一名葉姓男子疑似遭到詐騙，巡佐曾朝慶、警員江仕紋、洪書偉到場後，發現葉男神情慌張； 原來葉男日前一早就接獲開頭為＋886手機號碼來電，對話聲音與其李姓友人極度相像，才誤以為該號碼為朋友新申辦。

葉男依其指示，加入通信軟體好友，隔日詐騙集團向葉男表示，因人在宜蘭，急需一筆現金來周轉即將到期的支票；葉男不疑有他，遂依其指示前往農會欲匯款34萬至指定帳戶，經行員發現異狀報警，員警到場後偕行員致電葉男好友，才發現其根本沒有支票到期需要周轉。

大甲警分局說，年關將近詐騙案件猖獗，若遇到詐騙案件應冷靜查證，通訊軟體上常有不明人士透過加入好友方式，佯稱為久未聯繫的親友以騙取錢財，往後如果又遇到類似狀況，一定要再三確認，並撥打「110報案專線」或「165反詐騙專線查證」，避免遭到詐騙。