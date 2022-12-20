周四（22日）就是「冬至」了，又到了吃湯圓時節，但湯圓熱量高，以一碗白飯熱量280大卡來計算，許多包餡湯圓4顆熱量就超過一碗白飯，營養師余朱青整理出常見湯圓的熱量，熱量最高者為芝麻湯圓的78大卡，其次為奶茶湯圓、花生湯圓，若還在湯圓中加上甜湯，熱量就更為驚人，提醒民眾淺嘗幾口應景即可。

余朱青在其臉書專頁中分享，常見的6種口味湯圓每顆熱量，其中，芝麻湯圓78大卡、奶茶湯圓74大卡、花生73大卡、黑糖湯圓71大卡、紅豆湯圓64大卡、抹茶湯圓61大卡、鮮肉湯圓60大卡、10顆紅白小湯圓的熱量為70大卡。

她並表示，很多人在吃湯圓時還會加上甜湯，一碗約350毫升的紅豆湯熱量就要340大卡，花生湯熱量更高，一碗要420大卡，還有加在小湯圓中的甜酒釀，100克 熱量也有162大卡。若以4顆芝麻湯圓加上一碗花生湯，熱量就高達732卡，逼近市售的一份招牌便當的熱量。所以，她建議，若是自己煮湯圓，可用清淡及天然的湯底代替甜湯，就不要再加糖，鹹的湯圓則可減少調味或多加點當季蔬菜。

由於湯圓熱量高，一不留意一天的熱量就超量，余朱青提醒，當天要吃湯圓，前一餐及後一餐的白飯或澱粉主食的攝取就要減量，吃完後也不要只是坐著，最好起身散步幫助消化，也可消耗熱量。