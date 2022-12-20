知名YouTuber愛莉莎莎過去從分享韓國彩妝、服飾等流行資訊起家，在YouTube頻道上擁有百萬粉絲訂閱，加上她甜美外型與直爽的性格，使她追蹤數不斷飆升，而近期將重心轉向「流量課程」的她，開賣短短12天就引發大批粉絲搶購，外界盛傳愛莉莎莎因此賺進5000萬台幣，但愛莉莎莎看到報導後，在IG上緊急發文解釋「報導金額有誤」，恐怕會危害到她的人生安全。

愛莉莎莎20日凌晨在個人IG限時動態透露，點開一則則關於自己的新聞時，內容讓她感到疲憊。首先是課程金額一直被算錯了，「課程的價碼是隨時間由低到高，但是記者們好像都用最高的金額去算了。」接著透露，大家都說她賺進5000萬，但這其實是營業額，而且完全沒到這數字。而愛莉莎莎實際賺到的，是從營業額扣除所有成本，分潤平台再分潤經紀公司，剩下的才是她實際賺到的錢，「我只是課程平台合作的講師，平台也不是我開的。」

而愛莉莎莎為此受到不少酸民的砲轟，因此她強調「錯報金額會引發很多不必要的仇恨，還有危害我的人身安全」，並表示「課程賣得很好我很開心，我也會做出絕對對得起這個金額的作品出來，希望不要再報錯了唷！謝謝。」另外，有網友在留言處建議她乾脆自組工作室就不用再被經紀公司對抽，對此愛莉莎莎出面說明「跟經紀公司不是平分的算法，因為我沒有管人的能力，所以還是很需要公司的幫助。」