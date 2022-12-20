高雄市政府青年局與國立高雄科技大學共同輔導的「愛莉兒食品生技有限公司」，用專利技術將魚鱗萃取膠原蛋白，再結合高雄茂林所栽種的有機萬壽菊萃取精華，串連高雄的海洋與森林，開發全台第一款低糖低脂的萬壽菊口味冰淇淋成功上市!不僅協助高雄產業六級化，以一級農業結合二級加工與三級產品販售，創造附加新價值，也讓環境與消費者都能清爽無負擔。

愛莉兒食品生技與合作夥伴瑪吉姆姆一同參加「亞灣創新X新創大南方」展覽。(高雄市青年局提供)

由青年局「創業O'star」平台輔導的愛莉兒食品生技，發揮社創價值將魚膠原蛋白與高雄茂林萬壽菊結合，連結高雄的海洋與森林。(高雄市青年局提供)

青年局局長張以理表示，高雄為海洋之都，而以魚類製作的食品極具新南向與中東市場發展潛力，符合現行歐美的海鮮素趨勢，十分看好愛莉兒食品生技未來發展；該公司與高雄茂林契作當地婦女所栽種的有機萬壽菊，開發出萬壽菊口味的歐式冰淇淋，另還結合大樹金鑽鳳梨與旗山香蕉等口味，兼具產品創新與環境永續目標。

由青年局「創業O'star」平台輔導的愛莉兒食品生技，發揮社創價值將魚膠原蛋白與高雄茂林萬壽菊結合，連結高雄的海洋與森林。(高雄市青年局提供)

愛莉兒食品生技負責人黃品翰表示，每年全台水產加工衍生廢棄物約有27萬噸，愛莉兒回收魚廢萃取膠原，使副產物利用率達90%以上，符合聯合國永續發展目標14「保育及永續利用海洋和海洋資源」。他也感謝創業過程青年局提供許多協助，透過創業輔導陪跑取得「2022智慧生活創新創業競賽」第一名與「2022新創千里馬創業競賽」優選等獎項；並參加青年局率領組團之「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」及「2021亞灣創新X新創大南方」展覽，有效提升團隊於國際市場的能見度。除冰品外，愛莉兒亦將台灣美食「小籠包」推向創新領域，愛莉兒共同創辦人駱宇晨於法國酒店餐廳實習時發現小籠包保住餡汁的特色，深受外國人喜愛，因此發想以魚膠原水解液取代吉利丁粉，能保有湯汁量，同時提高營養價值，引領新型態飲食趨勢。

高雄市青年局提供課程、輔導、參展、貸款、補助等全方位創業資源，有意創業的青年可到高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）查詢，為創業之路獲得更多資訊。