警方與承包商正加緊測試科技執法設備，提醒駕駛人務必遵守交通規則，以免遭取締受罰。(于家麒攝)

為有效減少交通事故的發生及避免車禍造成人員傷亡，金門縣警察局分析近年來易肇事路口及路段，爭取中央補助經費，選定地區13處易肇事路口(段)建置交通違規科技執法設備，包括闖紅燈、違規停車及超速等都在取締範圍內，目前正全面進行測試中，預定自12月26日起啟用，正式舉發交通違規。警方提醒駕駛人務必確實遵守交通規則，以免遭取締而受罰。

金門縣新增的13處科技執法設備設置地點如下：

1、金城鎮民生路與民權路口（縣府工務處旁及地方法院前），執法項目為闖紅燈、未依號誌／標誌／標線行駛。

2、金城鎮民權路與環島西路口（永豐銀行對面及救國團旁），執法項目為闖紅燈、未依號誌／標誌／標線行駛。

3、金湖鎮伯玉路與中山路口，執法項目為闖紅燈、未依號誌／標誌／標線行駛。

4、金湖鎮環島南路與瓊徑路口，執法項目為闖紅燈、未依號誌／標誌／標線行駛。

5、金寧鄉環島西路2段長伶旅行社旁路段，執法項目為超速。

6、金寧鄉伯玉路2段（金霸王KTV旁），執法項目為超速。

7、金城鎮民權路永豐銀行對面，執法項目為超速。

8、金湖鎮伯玉路3段（近中山路口），執法項目為超速。

9、金湖鎮伯玉路雙瓊路口斜對面，執法項目為超速。

10、金湖鎮環島南路4段(夏興路段) ，執法項目為超速。

11、金湖鎮瓊徑路(成功路段) ，執法項目為超速。

12、金城鎮西海路2段(近宏玻陶瓷廠) ，執法項目為超速。

13、金城鎮西海路1-1計畫道路路口，執法項目為闖紅燈。

金門縣警局提醒駕駛人，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，而是希望駕駛人能遵守道路交通安全規則，以降低交通事故發生的機率，少一次違規，即省一次荷包，更多一分安全，期望每個駕駛人都能快快樂樂出門、平平安安回家。