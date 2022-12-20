【全程字幕】8年任期113位正副首長請職 柯文哲曝「真相」坦言：剛上任時磨合有問題 @ChinaTimes ​

台北市長柯文哲將在25日卸任，20日由副市長彭振聲率一級主管向柯文哲總辭，而根據北市議員日前揭露的數據，柯文哲8年任期，共有113位正副首長相繼離去，柯文哲今坦言，自己一開始是政治素人，所以磨合有問題，當第二任後，首長就很少更換。

柯文哲今出席副市長率一級行政主管總辭典禮，會後受訪表示，自己看過113位離職名單，有些是退休、轉往中央發展的，還有在府內升官調職的都有，所以看單個數字還要跟其他縣市來比較，「我自己看過是還好」。

當被追問，是否認為用人管理需要檢討？柯文哲則坦言，自己一開始是政治素人，所以磨合有問題，但他第二任市長後，首長更換就很少了。

而柯文哲曾說過，自己頭2年當市長像「漢獻帝遇曹操」，在市府舉目無親誰都不認識，媒體問及會不會擔心準台北市長蔣萬安無法快速上手，對此柯文哲表示，很多事情要上任以後才知道，現在都是假設性問題，蔣萬安的團隊不錯，應該上任障礙比較少，但要等他上任才曉得，現在都還沒做事，為什麼要臆測他的能力。

另，蔣萬安對大巨蛋高度重視，並與柯市府相約今下午進行專案簡報，柯文哲表示，大巨蛋本來就停在那裡，審查送去中央已經一年又8個月，只要中央通過了，大巨蛋案就容易許多，大概只剩試營運計畫。