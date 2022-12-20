次世代雙價疫苗開打多時，但國內目前僅有莫德納選項。永齡基金會創辦人郭台銘昨（19）公開表示，自己的高齡母親沒有BNT可打，呼籲政府應該給BNT一個機會。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天回應，莫德納有一些優勢，供貨有彈性，且可在合約內更換成次世代疫苗，BNT則不行，因此目前未向BNT採購雙價疫苗。

新冠疫情期間，台積電、慈濟及永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗。郭台銘19日出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶活動重提去年捐贈疫苗的艱辛，批評執政當局沒有把人民生命當作第一優先。他提到，自己97歲的母親已接種3劑BNT疫苗，最近想打次世代雙價疫苗，但醫院告訴他，台灣一劑BNT都沒有、只有莫德納，他認為應該給BNT雙價疫苗一個機會。

王必勝今天表示，目前我國共取得2266萬劑BNT疫苗，其中1500萬劑是捐贈，後來又自購766萬劑；莫德納則是總共2600萬劑，包括去年600萬劑及今年2000萬劑，兩家公司提供的疫苗數量是蠻平均的。他也反駁郭台銘「台灣一劑BNT都沒有」的說法，強調目前尚有BNT單價疫苗，包括30萬劑成人劑型、70萬兒童劑型。

不過王必勝透露，指揮中心與莫德納簽訂今年2000萬劑、明年1500萬劑採購合約，合約內容有一些優勢，因為簽約時並不知道會有次世代疫苗，但合約上有寫「如有新產品可以更換」，因此次世代疫苗是這樣來的；另外，莫德納供貨上有彈性，打氣很旺需要調貨可以處理，打氣趨緩要延遲交貨也可以討論。

至於BNT方面，王必勝提到，大約2個多月前，還有一些單價BNT疫苗尚未到貨，當時指揮中心有詢問對方是否可更換次世代疫苗，但對方並未答應，因為合約沒有註明。

王必勝強調，莫德納和BNT次世代疫苗都是mRNA疫苗，性質相同，且安全上無虞，也沒有明顯證據顯示效果或副作用有顯著差異；基於這些原因，並考量目前需求量，指揮中心和莫德納更換為次世代疫苗後，目前未和BNT採購次世代疫苗。他提醒，目前國內尚有400萬劑莫德納次世代疫苗，請符合資格民眾踴躍接種。

另外，對於郭台銘指出BNT董事長曾造訪台灣，王必勝表示「我一無所悉」，如果是談癌症合作，對於內容並不清楚；如果要設立辦公室或分公司，代理疫苗或其他產品，指揮中心也樂觀其成。