高雄80歲鄭姓老翁昨日上午騎車外出買東西，返家時因血糖過低，差點暈倒在路邊，坐在路旁人行道上休息，所幸鄭翁就坐在警分局前面，正要去巡邏的員警發現前方鄭翁不適，立即上前關心，並自掏腰包買飲料、糖果給鄭翁服用，還親自送他回家。

19日上午，鄭翁騎機車到住家附近五金行買東西，直到上午10時許，鄭翁騎車行經覺民路時，因血糖過低，感到頭暈、意識逐漸模糊，鄭翁先靠著自己的意志力，將車停靠在路邊，隨即坐在人行道上休息，甚至一度差點暈倒。

此時，三民二分局覺民派出所員警正騎車要巡邏時，發現鄭翁神情痛苦地跌坐在前方人行道上，立即上前攙扶鄭翁，並將他扶至人行道長椅上，隨後得知鄭翁血糖過低，便馬上到附近便利商店，購買運動飲料、糖果給鄭翁服用。

當鄭翁服用飲料及糖果後，身體逐漸好轉，體力也逐漸恢復，正當鄭翁向員警道謝，準備自行騎車離去時，員警仍不放心鄭翁的身體狀況，於是親自開車在他回家，家屬見鄭翁到家後，一聽到鄭翁曾在半途差點暈倒，對員警暖心義舉表示肯定與感激。