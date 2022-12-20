警方在現場查獲毒品及作案用手機。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市1名簡姓藥頭身負8條通緝案，因逃亡期間缺錢花用，竟然異想天開做起詐騙集團生意，指使同夥收購人頭帳戶，假借販賣虛擬寶物吸引被害人上當，僅憑1隻手機便詐得數十萬元，讓警方直呼「實在騙很大！」

警方指出，簡姓藥頭在通緝期間，在新竹縣山區一帶販賣毒品，為籌措逃亡所需生活費，竟突發奇想，將腦筋動到網路詐騙。為了逃避警方追緝，簡嫌不採傳統收簿方式，而且想到可以快速取得人頭帳戶，製造斷點。

簡嫌先是唆使同夥，透過在網路上大量收購一卡通、愛金卡、街口支付等第三方支付帳號，作為人頭帳戶，再由各大網路遊戲社團、論壇刊登販賣虛擬寶物，吸引被害人上當購買，待詐騙被害人匯款後隨即消失不再聯絡。

專案小組也發現，犯案期間，簡嫌與同夥2人於新竹縣、市各大旅社投宿，把旅社房間當作行動詐欺機房，簡嫌個性十分狡猾，除了不斷變換旅館外，甚至還會一次租下兩間房間，輪流住宿，讓警方難以掌握其行蹤。

新竹市警察局第二分局近期強力執行清源2.0專案，清查並針對轄內旅宿業布建，警方經過多日埋伏跟監，終於在新竹縣某旅館內找到簡嫌及其同夥。警方破門入內逮捕簡嫌時，他還正在以手機行騙，當場嚇到說不出話來，警方在訊後將簡嫌等人以毒品、詐欺等罪，移送偵辦。

新竹市警察局指出，為維護轄區治安，針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場，可能衍生的各類刑案與犯罪類型場所，都加強布建查緝。局長郭士傑表示，毒品、詐欺害人不淺，新竹市警察局必定全力掃蕩，展現執法決心。