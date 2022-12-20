高雄市楠梓區一名52歲張男日前騎乘機車行經楠梓區高楠公路與德民路口，因騎車違規遭警方攔查，酒測值達0.36毫克。經查張男在5年前就因酒駕被抓，他這次辯稱只喝了保力達，且有經過休息，未料仍超標。

楠梓警分局警員於12月18日晚間近8時在楠梓區高楠公路與德民路口，巡邏時發現張男騎乘機車左右搖擺且未依規定打方向燈。警方研判可疑，因此尾隨張男，等待他上德民新橋後伺機攔查。

高雄市楠梓區一名52歲張男日前騎乘機車行經楠梓區高楠公路與德民路口，因騎車違規遭警方攔查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

張姓男子看到警察攔查尾隨後還加快速度，員警見狀立刻上前予以攔停，發現張男全身散發酒味，他坦承在當天傍晚5時許剛喝完兩杯保力達。經吹氣酒測值達0.36毫克， 張男聽後大喊不可能，他只有喝保力達，而且休息快1小時後，才騎車回家。

警方訊後，全案依公共危險罪移送橋頭地方檢署偵辦。警方也呼籲， 市售有些提神飲品兼補充營養的藥酒，民眾普遍視為機能飲料或酒類飲用，因酒精而影響行車安全，造成無辜民眾受害，警方將持續執法，請民眾勿心存僥倖。