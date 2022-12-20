在烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭中，以衛星為傳輸基礎的「星鏈」（Starlink）系統成為烏克蘭武裝部隊和政府的一個重要工具，俄羅斯正在完成車載型「布爾什維克」（Borshchevik）移動綜合設備（Complex）的測試，用於偵測「星鏈」（Starlink）衛星網際網路終端機的方向別且定位，有助於前線單位識別並摧毀目標。

Russia created the Borshchevik complex to hunt for Starlink terminals, which use the Armed Forces of Ukraine for quick communication and command and control of troops on the front line. The mobile direction finding complex can detect the location of Starlink terminals at a pic.twitter.com/8luCDrXdtO — dana (@dana916) December 19, 2022

據俄羅斯軍事媒體topwar.ru 19日報導，私營公司「Sestroretsky Arms Plant」已經開發了布爾什維克移動綜合設備，目的在於尋找並定位出正在運行中的星鏈衛星網際網路終端機。據開發者稱，該套系統能夠在面向180度、10公里以內的範圍內，精確定位出終端機的位置，而誤差不超過60米，一個點的定位時間不超過15分鐘。

並且將星聯終端位置的數據，透過一個現代圖形化界面顯示在該地區的地形圖上，目前最於這一套系統的信息還不多，能夠確定的是，它是一套機動設備，即安裝在載具之上，這能允許它能夠在前線地區使用，並在必要時迅速變換位置。

烏克蘭武裝部隊積極使用「星鏈」衛星網際網路系統，提供通信和控制，關閉終端機或其運行故障恐將對烏克蘭軍隊的作戰能力產生負面影響。