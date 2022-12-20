新北市政府與國立空中大學共同簽訂合作備忘錄，推動空中大學鄰中正路側校園開放與友善人行環境營造，今（20）日空中大學舉行「哲學之道」工程開工典禮，新北市副市長陳純敬應邀出席與會致詞，再次肯定空大多次友善鄉里，無私共享美麗校園空間的風範氣度。

空大校方循先前退縮保和街路側校園留設供社區居民徒步、休憩的小型綠帶的方式，在中正路側推動校園改造，打破校園圍牆界線，整合人行道與校園開放空間，創造街角停留空間、重塑空大校門意象，用帶狀景觀植栽，沿蘆洲中正路擘化一處優質充滿詩意的人行環境，並且以漫步其中感受學識殿堂氣氛的「哲學之道」為名，在蘆洲繁華的街區提供一處歇腳的綠洲。

陳純敬表示，蘆洲位於八里、五股到新北、三重的交通樞紐，外圍蘆南、蘆北等區段徵收案蓄勢待發，極具發展前景，市府也持續關注以湧蓮寺為中心的蘆洲核心地帶，除了湧蓮寺公益慈善大樓之外，市長也針對人本與通學環境展開一系列的規劃，未來自三民高中捷運站起，經復興路、蘆洲國小側的忠孝路，至空中大學面前中正路等路段，都將逐步啟動改造，可提昇蘆洲在地生活和遊憩的品質。

工務局指出，空中大學中正路側人行環境及入口景觀改造工程，總工程預算經費為5400萬元，其中市府配合改善人行環境出資1500萬元，工程範圍為蘆洲區中正路174巷至保和街一帶的空大校園及前方人行道，完成後將可位蘆洲市民提供友善可親的綠化空間約6500平方公尺，預計2023年9月前可完成，屆時將創造供學校師生及周邊鄰里一處舒適優質的新校園景觀。

新北市長侯友宜上任以來，推動校園周邊環境的通學廊道，4年來完成54處，遍及各區國中小校園周邊，在安全優先前提下，改善師生通學之步行環境，獲得各界好評；對於校園環境優美的大學校園，新北市與空中大學以合作方式進行校園周邊人行環境的改善，在安全通暢的前提之下，進一步提昇校園與地方的連結，營造大學與社區共享共好的優質環境。