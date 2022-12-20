高虹安暫不定調新竹棒球場是弊案 柯文哲附和：新的市府自然會公開資料 @ChinaTimes ​

台北市長柯文哲曾公開質疑檢察官為何不查花了12 億元的新竹市立棒球場卻無法打國際賽，只查高虹安的助理案，疑似暗指棒球場涉弊，不過高虹安19日受訪表示，不能在未了解下就先定調是弊案，柯文哲20日也態度軟化，表示「沒有人說他是弊案，只是不好解釋為什麼花那麼多錢」。

柯文哲今上午出席副市長率一級行政主管總辭典禮，會後受訪被問及高虹安稱不能定調棒球場是弊案，柯表示，沒有人說它是弊案，只是不好解釋，為什麼要花那麼多錢，沒有證據也不能說是弊案，相信新市政府上去會把資料公開，沒有資料講什麼都沒有用。

另，針對綠營狂打高虹安是否有陰謀論，以及蔡英文總統被逼宮，國安會祕書長顧立雄接任閣揆等問題，柯文哲先表示，台灣每天都有陰謀論，不然晚上Call-in節目就不知道要討論什麼，世界沒那麼多陰謀，後針對蔡總統問題，柯則表示不用去回答假設性問題，這個世界上太多揣測，發生再講。