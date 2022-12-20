長瀨昆妮曾是直播主連千毅愛將，有著「日文女神」之稱的她，常在社群平台上曬出火辣養眼照片，梅西昨(19日)率領阿根廷隊，在PK大戰以4：2擊敗法國奪冠，讓她開心到直接大露傲人北半球慶祝，養眼畫面吸引上千人朝聖。

長瀨昆妮近來跟著全民瘋世足，日前她穿著超短及開洞上衣，大膽露出左右傲人半球，並貼文寫下：「為世足加油」，接著曬出一段影片，只見畫面開著大小框，對照著世足選手的舞姿扭動身軀，接著寫下：「沒看過這個舞，不要說你有看世足」，過程中只見傲人上圍隨著節奏晃動，養眼畫面讓人看得目不轉睛。

梅西率領阿根廷隊在PK大戰以4：2擊敗法國，奪下2022年世足賽冠軍，讓支持阿根廷的球迷嗨翻，從球賽開始便穿著性感球衣替阿根廷加油的長瀨昆妮，更是不穿上衣直接露出傲人上圍慶祝，只見她胸前畫上象徵阿根廷的藍色及白色，拿著酒杯對著鏡頭比出YA的手勢，開心表示：「你們拿獎盃，我來敬一杯」。

長瀨昆妮的火辣照片，短短時間就吸引上千人按讚朝聖，並紛紛留言：「昆妮好身材完全藏不住啦…每次都會電暈我們」、「這杯美的好烈唷，看著看著就醉了」、「明明就是二杯～哪來的一杯」、「太誇張了吧，是臉太小還是....單顆都比臉大」、「都被你電昏了啦」、「木瓜啤酒」。

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