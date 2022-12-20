2022年世界綠色大學評比（UI GreenMetric World University Rankings）揭曉，國立台東大學從全球1050所大學中獲得第67名佳績，名列全台第7。相較2021年全球956所大學中排行第74名，2020年全球912所大學中排行的第105名，今年再度邁入全球百大綠色大學之列，且各項評比皆有進步，表現亮眼。
由印尼大學2010年發起，以綠色校園和永續發展性為主軸的世界綠色大學評比；評比指標包括基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物、水、交通、教育與研究等6大領域。台東大學自2019年起連續4年參與世界綠色大學評比，每年在6大領域都有進步。
台東大學表示，知本校區森林面積達17.3公頃，占校區面積59.2公頃的29.2％，每年師生共同植樹減碳。以原有的校園綠建築與中水系統為根基，漸次汰換為節能電器與設備、裝設智慧水電錶監控與蒐集即時數據等增進節能源比例，及建置太陽能光電系統、促進廢棄物減量。
台東大學今年獲教育部通過增設「不分系學士學位學程」，開放全校學生選課，聚焦人文社會素養與科學應用，以永續發展與綠色生產2大知識領域為發展目標，培養新世代跨域人才。此外，在教學與研究中也導入聯合國永續發展目標（SDGs），鼓勵在教學與研究融入永續議題。
台東大學執行高教深耕計畫多年，以綠色典範精神善盡社會責任，並從中發展學校特色。人社實踐中心執行科技部補助的人社實踐計畫，作為社區與外界的橋，和部落一起走出永續的路，注入地方創生力量。而東部生物經濟中心食品生技工廠帶動地方產業升級，以台灣特有種的牛樟芝與紅藜開發產品，以產業鏈促進特有種保育，提供學習場域並具體實踐SDGs行動。
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