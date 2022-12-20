隨著大陸疫情防控措施的進一步優化調整，核酸檢測需求大幅降低，加上各地感染者人數快速增長。在此背景下，全大陸多地近期將逐漸被閒置的核酸採樣亭改造為發熱診療站或便民醫療點。繼稍早的蘇州、無錫，安徽蕪湖與山東等地之後，目前深圳、杭州、長沙也加入到這一行列。

據微信公眾號「深圳發佈」消息指出，為方便發熱患者在家門口就醫，近日深圳市寶安區新安街道將部分停用的核酸採樣艙改造為發熱門診，為居民提供一站式就醫服務。發熱門診內配有電腦、醫保刷卡機、制氧機、必備藥品等設備，社康全科醫生輪流坐診。

患者只要通過窗口就能進行病情初步診療，從接受診療、開方、繳費、配藥，全過程最快5分鐘就可完成。據醫生介紹，核酸採樣艙「變身」發熱門診非常實用，發揮了非常大的作用，作為一個獨立空間可以讓新冠病患跟其他患者分隔開，實現「零接觸」。

截至目前，深圳寶安區新安街道共有安樂、海裕、海濱、興東社區等9個核酸採樣艙改造為發熱門診，日均接待患者700多人次。

另據微信公眾號「杭州日報」消息指出，19日位於杭州市蕭山區南江公園的東側門口健康診療站也進行了試運行，由原本的核酸小屋改建而成，設有「診療」和「配藥」兩個窗口。