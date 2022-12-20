害怕自己會罹患失智症嗎？那就從飲食上去做改變吧！最近有1項新的研究表示，如果3餐飲食中，大多包含加工肉類、澱粉類和含糖的零食等食物，罹患失智症的風險就會比較高，研究刊登在《神經病學雜誌》（Neurology）。

法國Bordeaux大學流行病學首席研究員Cecilia Samieri表示，要預防失智症，不僅是在意食用的量，還要注意吃進肚子裡的食物種類。研究中，一共有209名失智症患者和418名沒有失智症的人，這些人的平均年齡為78歲，追蹤時間為期12年，並在5年前完成了1份食物問卷調查。

Cecilia Samieri表示，研究期間中患有失智症的人的飲食與沒有失智症的人的飲食種類有很大的不同。失智症者患者的飲食大多包含了高度加工過的肉類，例如香腸、醃製肉和肉餅等，而且在食用這些肉類時，大多會和馬鈴薯、酒精和甜食等食物一起享用。

Cecilia Samieri指出，並不是這些食物吃的數量多，就會增加失智的風險，而是他們在吃這些食物之外，沒有吃其他更健康的食物，像是其他研究發現，富含綠葉蔬菜、漿果、堅果、全穀物和魚類的飲食，都可以降低失智症的風險。

這個研究主要提倡多樣化和健康的飲食習慣，不要養成以肉類和不健康食品為主的飲食習慣，如此就能降低罹患失智症的風險；而且飲食中並沒有一種營養素或某一種食物可以保護人們免於受到失智症的侵害，唯有多樣化和健康的飲食，才是預防失智症的關鍵。

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