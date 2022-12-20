大同(2371)100%投資之子公司大同智能，繼日前取得台電冬山超高壓變電所儲能案，今日(12/20)於桃園觀音正式啟用自建之6MW日前輔助服務案場，該案場為全台第一座「增強型動態調頻備轉」(E-dReg) 儲能系統，亦是首座獲得IEC / CNS 62933-5-2安全認證的E-dReg儲能系統，因其具電力調頻與尖離峰電能移轉複合功能，可有效強化電網韌性及緩解尖峰供電壓力，為台灣儲能發展之重要里程碑。

大同公司副董事長吳振隆表示，大同自2018年即投入大型儲能系統技術，2021年於桃園大園興建的4MW dReg調頻備轉輔助服務儲能系統，為台電日前市場交易平台最早上線的案場，而今亦成功建置了台灣首座增強型動態調頻輔助服務E-dReg的儲能系統，其具備調整頻率及尖離峰移轉之複合功能，是達成能源轉型願景的最佳調度運轉工具，大同預計明年底前將完成建置共計超過100MW之儲能系統，為台灣供電品質增添助力。

與dReg儲能系統相較，E-dReg除了能夠快速調節電網頻率，更多了尖離峰電能移轉的功能，藉由儲能系統將日間發電的電能儲存，並於用電尖峰時刻移轉電能，有效調節尖峰與離峰的電力需求，發揮削峰填谷的作用，達到舒緩夜尖峰台電供電壓力，以優化電網供電品質，因其具備複合功能之特性，作為複合式調度之儲能系統應用，為併網型儲能服務中最具全面性調度彈性之商品。

為確保系統與場域人員的安全，繼大園儲能案場通過業界嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證，該案亦獲得在業界極具代表性的認證機構Bureau Veritas集團針對併網型儲能系統所頒發的IEC/CNS 62933-5-2現地安全性試驗證書，並於啟用典禮現場授證，讓該案成為全台第一座獲得BV國際認證的E-dReg儲能系統案場。