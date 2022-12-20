電源廠飛宏(2457)及全漢(3015)加速佈局新興應用，其中飛宏轉投資以充電樁業務為主的馳諾瓦科技預估，明年營收可望與同業成長幅度相近，有助於飛宏明年毛利率及獲利優於今年，全漢亦已跨足雲端邊緣運算及輕型電動車充電器等領域，希望能維持公司的毛利與獲利。

全漢及飛宏過去均以PC等3C相關電源產品為主，近幾年兩家公司積極轉型跨足其他產業，飛宏自10年前開始切入充電樁業務，並成立馳諾瓦科技，專注於充電樁相關業務，隨著佈局成果逐漸顯現，吸引台泥(1101)於2021年12月22日公告與飛宏科技策略性合作，以每股40.26元、共15.1億元參與飛宏科技私募認購，爭取全球市場充電設施商機。

飛宏今年前3季稅後盈餘為1380萬元，每股盈餘為0.04元，隨著馳諾瓦業務放量，佔飛宏前3季營收比重已達8.5%。

展望明年，飛宏總經理林洋宏表示，明年電子產業展望比較負面，電源營收有壓力，整體營收較保守，但馳諾瓦營運可望比照同業有2到3倍成長，佔公司營收比重會攀升，並有助於明年毛利率及獲利優於今年。

全漢近幾年藉由併購及自行開發拓展產品線，順利跨入雲端網通/邊緣運算、5G基站、工業電腦、醫療照護，並切入輕型電動車充電器及儲能市場，由於產業佈局廣泛且產品齊全，可提供客戶一站式電源服務，快速供應客戶不同產品，成為公司爭取訂單的優勢。

全漢表示，明年第1季前整體訂單狀況穩定，不過市況還不是很好，公司將專注新產品開發，以維持公司毛利率及獲利。