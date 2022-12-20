好萊塢知名製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），2017年起指控他濫用職權性侵被多名女性明星及製作人，2020年遭紐約州最高法院判刑23年，如今第二次性侵審判中的七項指控中有三項成立，最終若確定有罪，恐得再多關24年，加總恐關近50年。

根據美國媒體報導，在經過洛杉磯陪審團41小時的審議後，在19日裁定指控哈維溫斯坦的七項中，有強姦、異物性侵和強迫口交三項罪名成立，而另外兩名指控者的強姦、性侵等3項指控，包括先前加州州長夫人、紀錄片製作人珍妮佛席貝爾紐森（Jennifer Siebel Newsom）的指控，陪審團未有共識，因此尚未有決議。

然而，正在紐約服刑的哈維溫斯坦透過發言人表示，「他很感激陪審團花了時間審議這些指控，他準備繼續為自己的清白而戰」並且會繼續上訴，不過若洛杉磯陪審團在最終認為有罪，他恐再多關24年。

事實上，在案件審訊的過程中，據悉有檢察官向陪審團揭露，哈維溫斯坦1999年時下體曾經感染「佛尼爾氏壞死症」動過手術，因此，檢察官認為，其手術後疤痕相當明顯，且由於感染，他的睪丸不同於一般人是懸垂於大腿內側，而多名受害者也曾對此形容過。