北市一名女子小花（化名）的丈夫愛好爬山，經常相約好友征服百岳，事後小花才發現丈夫瞞著她與另名黃姓女子爬山，共睡大通鋪，黃女還會傳只著內衣的照片給丈夫，讓她大受打擊，憤而向黃女求償。士林地院審結，判黃女要賠償45萬元為適當。可上訴。

判決書指出，小花主張與丈夫結婚16年，育有2名子女，但黃女於2017年5月至2020年8月間與她丈夫發生婚外情，2人交往期間有擁抱、接吻等親密互動，並發生性行為，互傳多封曖昧簡訊，黃女還傳送多張裸露胸部僅著內衣褲的照片給她丈夫。

小花控訴，2017年間丈夫稱要與兄弟一起去爬奇萊山，實際上卻是與黃女一同爬山，兩人還共睡大通鋪，她事後得知時，因受欺騙而大受打擊，認為黃女的行為已經侵害她的配偶權，依法求償100萬元。

對此，黃女辯稱，她不爭執曾於小花丈夫交往，但2017年間小花就已打電話警告過她，卻超過法定的2年期限，遲至今日才提出侵權訴訟，請求權時效已消滅。

士林地院審理時，法官發現黃女不滿纏訟，遂傳訊給人夫稱，「你這麼有道德還會我上床嗎」、「你上我的時候」等語，可認定黃女自承與人夫交往期間有發生性行為；至於侵權請求權是否罹於時效，法官認定，小花2017年間致電黃女時，並不知2人關係逾越道德尺度，縱使心生懷疑，也無法確認2人是否有交往，故求償有理，審酌後判黃女要賠償45萬元。可上訴。