澳洲外長黃英賢預計今（20）日抵達中國、展開為期兩天的訪問行程，並將出席21日舉行的中澳建交50週年活動。黃英賢的前資深顧問貝姆（Allan Behm）受訪表示，中澳之間的爭端，會以逐步放鬆的方式慢慢獲得緩解，此行也表明澳洲和中國重新開始經營正常、成熟、有管理和校準的外交關係。

德國之聲報導，澳洲前國防官員貝姆表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和中國國家主席習近平上個月在G20會晤，讓兩人能夠從最高層重新關注中澳關係。而黃英賢本週將在北京出席一場紀念中澳建交50週年活動，這也是一個象徵性的事件，不過在這種情況下，此象徵性具有巨大意義，因為這表明澳洲和中國重新開始經營正常、成熟、有管理和校準的外交關係。

不過貝姆強調，他不認為此行會看到任何重大聲明，也不認為中國會宣佈結束對澳洲進口產品的制裁。他認為接下來一兩個月內，這些爭端會逐漸放鬆，而這是出於直接外交的結果，而非中國或澳洲作出讓步。

貝姆指出，澳洲與中國會適應亞洲新的戰略現實，所以雖然黃英賢出訪中國是一次重要的會議，但不該對其進行過多解讀。

貝姆表示，澳洲將不再從與中國競爭的角度，來處理與太平洋地區國家的關係，而是從澳洲的利益與太平洋地區國家的利益吻合的角度，來處理與太平洋地區的關係。這是一個非常重要的變化，但這並不代表中國變得不重要了。

中國仍然是澳洲關注的問題，但並不是開展外交的主導因素。貝姆認為，澳洲在太平洋和東南亞的外交中的主導因素，是確認雙邊關係中，澳洲的利益與太平洋和東南亞國家的利益有吻合之處。這種作法不是通過更多的競爭結構，而是通過與這些地區國家合作的結構去執行。這是一個框架和目的上非常重要的區別。

貝姆分析，艾班尼斯政府完全理解在香港和中國的人權問題上，中國與澳洲存在分歧，但他並不試圖用大量戲劇性的方式來處理這些問題。相反地，他們更願意私下悄悄地提出這些觀點，並繼續處理澳洲和中國之間重要的政治和經濟關係。

目前兩位澳洲公民成蕾和楊恆均仍然被拘留在中國，貝姆對此表示，這些案件有可能取得外交突破，而且他認為澳洲政府將以安靜的外交方式來完成。兩國政府之間將針對這些案件進行緩慢而謹慎的討論，雙方不會有大量的宣傳，這將是一個安靜和成熟的外交案例。