高雄市楠梓區19日傳出一名出生未滿兩個月的男嬰疑似與父母親同床，因為窒息導致面色發紫，且無呼吸心跳，立即抱起兒子跑往附近的消防隊尋求幫助，救護車送往高雄榮民總醫院急救不治。
警方20日表示，於19日上午9時12分許接獲左營分局博愛四路派出所通知，稱有兒童送至高榮急救案件。
目前死者遺體停殮於高雄榮民總醫院，相關人員筆錄已製作完成，並於19日下午經檢察官及法醫初步相驗，外表無傷勢、傷痕，初步排除家暴狀況。另於22日再複驗。
高雄市楠梓區19日傳出一名出生未滿兩個月的男嬰疑似與父母親同床，因為窒息導致面色發紫，且無呼吸心跳，立即抱起兒子跑往附近的消防隊尋求幫助，救護車送往高雄榮民總醫院急救不治。
警方20日表示，於19日上午9時12分許接獲左營分局博愛四路派出所通知，稱有兒童送至高榮急救案件。
目前死者遺體停殮於高雄榮民總醫院，相關人員筆錄已製作完成，並於19日下午經檢察官及法醫初步相驗，外表無傷勢、傷痕，初步排除家暴狀況。另於22日再複驗。
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