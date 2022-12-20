上海市住建委19日介紹，為保障上海市建築工程農民工工資權益，現將進一步完善建築工程拖欠農民工工資「黑名單」管理工作通知，有下述情形之一者，相關企業及其負責人應列入「黑名單」，將實施提高施工企業工資保證金的存儲比例；扣除施工企業信用評價分，並認定不良信用資訊等級等處分，政策具體從2023年起上路，有效期至2027年12月31日。

具體的「黑名單」認定標準上，包含無故或者以合同糾紛、工程款未到位等為由，克扣或者拒不支付農民工工資的，單人欠薪金額累計超過2萬元（人民幣，下同），或者欠薪人數超過10人、欠薪金額累計超過10萬元，且拒不整改的；

另外包含發生群體性討薪事件後，不積極處置，拖延、敷衍、不配合有關部門的調查處置，導致討薪事件惡化，造成不良社會影響；因違法發包、轉包、分包、掛靠、惡意拖欠工程款等行為，導致農民工工資糾紛的，且處置不及時等。