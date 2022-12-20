民進黨北市立委補選候選人吳怡農。（本報資料照片）

民進黨北市立委補選候選人吳怡農批評國民黨候選人王鴻薇，監督政府不能算作政見，王反酸吳應回去翻選舉公報，多做一點功課並找人補課，否則會鬧出大笑話。吳怡農今說，大家聽了這麼多口水，已感到不耐煩、厭倦，他選擇不跟對手噴口水、不謾罵對手，提出具體政見，其他選舉操作可以少一點點。

吳怡農今天在政見記者會指出，他從參選第一天就聽到了無數的謾罵及口水，大家聽了這麼多口水或許已經感到不耐煩、有點厭倦，多數選民期待的是認真對待立委這份工作，相信多數社會大眾是期待選舉回到政見主張，他選擇不跟對手噴口水、不謾罵對手，提出具體政見，其他選舉操作可以少一點點。

對於王鴻薇今天提出「還稅於民」政見，吳怡農指出，自己還沒看到她的政見，必須看到她的政見後才能比較公允的評論，據他所知，雙方記者會是同時開始的，希望媒體還有電視機前的觀眾都看到，自從他投入選舉以來，給各位非常明確的承諾，正向選舉是他持續的堅持。

吳怡農說，透過主張來告訴大家未來問政的方向以及對於影響國家安全、國家競爭力的具體主張，每周都在開記者會，今天是第四場，希望大家看到的是一位認真看待立委職責的候選人，認真對待民主文化、認真重視、堅持正向選舉的候選人。

對於內部是否有做民調？吳怡農說，黨中央持續都有在參考各界的民調，這些民調雖然沒公開打算跟規畫，但相信許多媒體做的民調，大家也都看得非常清楚，每個數據都是參考依據，他知道最重要的仍是1月8日讓所有支持正向、乾淨選舉的朋友記得周日出來投票，給正向選舉最大鼓勵、加持。

吳怡農也說，很開心聽到對手開了一個政見發表會，也期待民主競爭回歸議題、政見主張，這是社會大眾期待，過去這幾周看到的是只要有機會就不斷噴口水、謾罵的對手，他對這件事非常遺憾，但沒辦法約束對手，只能約束自己、堅持自己對大家所做的承諾。