南科地區發展快速，尤以善化南科特定區(LM特區)，是鄰近都市發展最迅速的區域，鄰近移入人口遽增，小新國小蓮潭里校區「國小第二期暨增設國中新建工程」，20日舉行動土典禮，台南市長黃偉哲主持祈福儀式，黃偉哲表示，待2025年校舍工程完工後，就可提供善化及鄰近學區的學子們，更加優質的就學環境。

20日立法委員郭國文、市議員陳碧玉、林志展、李偉智及議員當選人余柷青，也特別出席見證動土儀式，並祝福工程順利進行。

台南市教育局長鄭新輝表示，本次基地面積約2.18公頃，其位置適中且範圍完整。工程經費約5.74億元，由解構聯合建築師事務所設計監造，並由勝冠營造股份有限公司承攬工程施工。

新建的校舍將智慧水電表、綠建築標章、太陽能系統、雨水貯留回收系統等，納入規劃考量，並將環保永續精神融入校園建築，預計於2025年完工。後續課程教學規劃，也會積極打造雙語教學環境，進行數位教學之推動，期給予善化地區完善的教育規劃，全面滿足學生學習之需求。

小新國小校長謝慶皇表示，小新國小蓮潭里校區國小第二期暨增設國中新建工程，將可減輕南科附近學校新生激增的問題，方便學子在地就學。工程完工後，國小部每年級6班共計36班，國中部每個年級8班共計24班、2班幼兒園。未來將配合現有特色融入南科科技元素，規劃校內特色團隊，發展特色課程，符應12年國教多元展能、適性揚才的目標。(記者張雅雲/台南報導)