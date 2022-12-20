2022卡達世足賽在昨(19)日劃下句點，由阿根廷不負眾望奪下冠軍寶座。梅西（Lionel Messi）更是為他的足球生涯畫上一個完美的休止符。讓全球的球迷們為之起舞。他在IG上曬出拿著冠軍獎盃的照片，短短時間內便有多達5000多萬人按讚分享。

梅西於IG中曬出手持獎盃高呼的興奮照片。並配文寫下：「世界冠軍是我做了好多次的夢，簡直不敢相信。感謝我的家人和所有支持我的人，我們再次證明，當我們團結一致並肩作戰時，阿根廷人有能力實現我們的目標。這也是所有阿根廷人的夢想，我們做到了！」

據統計，這篇貼文在短短39分鐘內，按讚分享便突破1000萬大關，創下IG史上最快的千萬點讚紀錄。截至目前為止，已累計了5328人按讚。除了按讚數字驚人，梅西的粉絲數成長也相當快速，目前的粉絲數量已突破了4億位。在今年世足賽開打的時間中，他於 30 天內增加了 2000 萬的粉絲數，幾乎是台灣的總人口數。不過，目前為止IG上追蹤人數仍是以C羅的5.19億暫居名人榜第一名的寶座。

此外，他再次放上一張於機艙內手持獎盃的照片，在13小時內也吸引了3000萬人按讚支持，粉絲們紛紛留言直呼：「你是最棒的」、「那是你應得的，享受這一切吧」、「現在可以說他是歷史最佳了吧。」