詐騙集團以虛擬貨幣誘騙被害人投資，並作為洗錢工具。（警方提供）

打詐順便抓毒！新北市刑警大隊日前偵辦詐欺案，該集團以投資話術誘騙被害人，再以虛擬貨幣洗錢，警方於桃園地區逮補詐騙集團楊姓（男，53歲）及吳姓車手（女，44歲）並查扣贓款40萬8900元，同時在現場查獲搖頭丸、K他命、依替唑侖等毒品，訊後依詐欺、毒品罪嫌移送。

警方調查，該集團以協助投資、帶領獲利為話術，慫恿被害人加入集團架設的虛擬貨幣網站「MyKeyCoin」，後續誘騙被害人匯款至指定帳戶，再輾轉匯入第四層人頭帳後，由楊嫌及吳嫌提領。

警方接獲報案後隨即展開調查，日前新北刑大科偵隊蒐證完備後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，持拘票、搜索票於桃園將楊、吳2人拘提到案，除在現場查扣贓款40萬8900元之外，另查獲搖頭丸、K他命、依替唑侖等毒品，經查為吳女同居人張男（56歲）所有，也張男一併逮補偵辦。

新北刑大表示，虛擬貨幣平台成為詐騙集團洗錢溫床，民眾在網路投資前先行求證，避免落入詐騙圈套，若民眾有受騙情形，請儘快向警方報案，警方也會持續掃蕩詐騙集團，展現維護治安的決心。

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