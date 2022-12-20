投資人擔心聯準會激進升息可能導致美國經濟陷入衰退，隔夜美股連跌第4個交易日，以科技股為主的那斯達克指數表現尤其疲弱。受此打擊，周二香港恆生指數開盤跌1%，盤中險些失守19000點大關，惟目前跌幅已見收斂，僅下跌0.67%，報19223.97點。國企股目前跌1.27%，報6521.05點。

中國股市表現疲弱，亦給港股帶來壓力。上證指數繼周一大跌1.9%之後，目前再跌0.67%。深證成指目前跌1.18%，滬深300指數跌1.17%。

恆生科技股指數大跌2.2%，成分股全面下挫，小鵬汽車跌4.9%，跌幅最大；其次為蔚來跌4.7%，嗶哩嗶哩跌4.25%，舜宇光學跌4.1%。

汽車股賣壓籠罩，除小鵬和蔚來之外，吉利也跌3.8%，比亞迪跌2.2%。

內房股和物管股大跌，受「抽水潮」影響，以及中國恒大對旗下恒大物業的持股再遭「斬倉」。旭輝控股及雅居樂分別大跌15%和16.7%。碧桂園跌6.4%，在藍籌股中表現最差。碧服、龍湖均跌逾5.%，港龍中國地產跌逾9%。