在前一個交易日一度跌至6周低點後，日經20日早盤上演止跌行情並狹幅整理，市場也出現不少撿便宜的買盤。早盤結束時，日經指數收27,315.54點，漲77.9點或0.29%。東證收1,943.21點，漲7.8點或0.4%。不過，由於央行突然提高殖利率上限，也讓日圓大升，日經午盤一度大跌600點左右。

分析師認為，日經已經下修至合理的買進價位。大型類股也有買盤進駐，像是迅銷漲1.09%，晶圓製造類股信越化學漲0.9%，醬油製造業者龜甲萬也漲1.62%。

日媒報導，川崎汽船計畫可能增派股息，故股價大漲4.99%。同時，海運類股也因此一度上揚2.65%，也帶動同業股價，日本郵船漲2.48%，商船三井也漲2.09%。

不過，東京威力科創跌跌0.79%，網路醫療服務平台M3跌1.85%，索尼也跌0.88%。

一如外界預料，日本央行20日利率沒變，還是維持在負0.1%位置。不過，行長黑田東彥卻出乎意料地改變現行YCC（殖利率曲線控制）政策，使得日圓突然像吃了大力丸一樣，兌美元匯價一度大升近3%並創4個月新高，目前在133.43左右。